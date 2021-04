Saint-Antonin se développe en grande vitesse

Le maire de Saint-Antonin, Michel Nadeau est très enthousiaste quand il parle du développement de sa communauté et avec raison. Deux projets résidentiels seront déposés sous peu au conseil municipal et on entrevoit la construction d’un nouvel axe commercial et industriel.

«Deux développements résidentiels vont décoller cet été avec plus ou moins 50 maisons. D’autres sont également à venir», a mentionné M. Nadeau. Bien entendu, le tout nécessite l’approbation des membres du conseil municipal, a rappelé le maire.

Un autre important projet est actuellement en discussion avec les autorités concernées, soit l’aménagement d’un nouvel axe commercial et industriel le long de l’autoroute 85. «Le secteur de la rue du Carrefour est rempli à 95 %.

Le nouveau développement commercial et industriel serait d’une longueur de 2,8 kilomètres», a souligné Michel Nadeau. «Nous avons des discussions pointues à cet effet», a-t-il laissé tomber tout en ne voulant pas donner de plus amples précisions. On parle toutefois de création de plusieurs dizaines d’emplois.