Agriscar Coopérative poursuit sa croissance

Agriscar Coopérative a tenu par visioconférence le 25 mars dernier sa 43e assemblée générale annuelle. «C’est sous le signe de la résilience et avec le sentiment du devoir accompli que nous dévoilons aujourd’hui les résultats financiers au 31 octobre 2020 de votre coopérative. Les bouleversements exceptionnels générés par la pandémie de la COVID-19 n’ont pas empêché Agriscar Coopérative de poursuivre sa croissance et réaliser des résultats financiers intéressants», mentionne Vallier Chouinard, président.

Agriscar Coopérative termine la dernière année avec des résultats qui totalisent 66 819 929 $ et un excédent d`exercice de 1 641 833 $. L’année 2019-2020 a connu une amélioration du chiffre d`affaires de plus de 10 718 068 $ attribuables à des acquisitions, mais aussi à une amélioration de ses ventes dans la majorité de ses secteurs.

Le conseil d`administration a autorisé un investissement majeur en avril 2020 en faisant l’acquisition de l’entreprise F. Gérard Pelletier inc. de Saint-Pascal. Cette entreprise solidement implantée dans son milieu et qui jouit d’une solide réputation dans le domaine s’avère un atout important pour le développement

La création de Sollio et Grains Québec se concrétise. Ce partenariat qui rassemble Sollio agriculture et neuf coopératives, devient un important acheteur de grain au Québec. Agriscar coopérative se joindra au groupe à l’automne 2021.

«Notre mission, bien servir nos membres et clients tout en respectant nos processus d`affaires», souligne Marco Dumais, directeur général.

Agriscar Coopérative compte plus de 1220 membres (producteurs, auxiliaires et juniors). Elle offre les services d’un centre de traitement de grains, un centre de conditionnement de céréales de semences, un centre d’engrais, six centres de rénovation sous les bannières BMR, BMR PRO et Camille Dumais, deux stations-services Shell et Sonic, un commerce spécialisé de vente d’équipement pour les fermes laitières (F. Gérard Pelletier inc.) et effectue la vente d’aliments pour le bétail. Le centre administratif de la coopérative est situé à Trois-Pistoles. Agriscar emploie 165 personnes réparties dans tout le KRTB.