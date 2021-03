Intérêt renouvelé pour les services de Place aux jeunes Bas-Saint-Laurent

Les employeurs de la région ont répondu en grand nombre à l’invitation de Place aux jeunes Bas-Saint-Laurent qui les conviait récemment à savourer «leur chocolat chaud le plus rentable en 2021». Plus de 100 responsables des ressources humaines ont en effet participé aux rencontres virtuelles proposées, sous le thème «5 choses à savoir avant d’embaucher un candidat de l’extérieur de la région».

Autour d’un chocolat chaud envoyé par la poste, les employeurs de la région ont eu l’occasion de découvrir ou redécouvrir les services sans frais des agents Place aux jeunes en région de leur territoire. «On a senti un grand intérêt envers nos services», remarque Louis Lahaye Roy, agent Place aux jeunes au Kamouraska. «Souvent, les employeurs connaissent et apprécient les séjours exploratoires individuels et la plateforme web pour l’affichage des postes, mais nos services personnalisés pour l'accueil et l’intégration des employés dans leur nouveau milieu gagnent à être davantage utilisés».

Dans un contexte de pénurie de main d’œuvre spécialisée et de regain d’intérêt envers le Bas-Saint-Laurent dont témoigne le solde migratoire positif de la région, plusieurs responsables des ressources humaines sont d’avis que Place aux jeunes en région est un partenaire incontournable pour l’attraction, l’accueil et la rétention des diplômés de 18 à 35 ans dans leur entreprise et leur communauté. La campagne déployée par les agents bas-laurentiens comprenait d’ailleurs des témoignages d’entreprises et d’organisations des différentes MRC diffusés via les médias sociaux.

Ce projet a été rendu possible grâce au Secrétariat à la jeunesse, au Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRD) ainsi qu’aux SADC de la région de Matane et de La Matapédia.