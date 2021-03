La Fromagerie Le Détour reçoit une belle visibilité de la BNC

En contexte de pandémie, la Banque Nationale du Canada (BNC) a décidé d’offrir de la visibilité aux entreprises d’ici. Dans un partenariat avec les Canadiens de Montréal, les directeurs régionaux ont été invités à présenter des candidatures d’entreprise. La Fromagerie Le Détour à Témiscouata-sur-le-Lac profitera ainsi d’une belle visibilité.

Sylvie Ouellet et Luc St-Pierre de la succursale de la Banque Nationale de Témiscouata-sur-le-Lac ont précisé que la Fromagerie Le Détour fait partie des 10 entreprises retenues au niveau provincial.

En plus d’être ponctuellement présente sur la bannière web et l’application mobile du CH, le logo de Fromagerie Le Détour sera affiché sur la bande, devant le banc des joueurs du Canadien lors de parties dont celle du 3 avril 2021, plus précisément lors de la deuxième et de la troisième période. L’entreprise bénéficiera également de plusieurs spots radio du côté des réseaux Cogeco et TSN.