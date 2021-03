Une tour cellulaire pour Squatec et ses alentours

Un projet de tour cellulaire pour la municipalité de Saint-Michel-du-Squatec et ses alentours est sur la table de travail de l’entreprise Bell, une nouvelle très attendue par le maire de la localité.

«Bell prévoit améliorer la couverture sans fil à Saint-Michel-du-Squatec, Biencourt et sur la route 296 dans ces secteurs d'ici la fin de l'année avec l'installation d'une tour cellulaire sur la route 296 à Squatec. Nous attendons l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) avant de procéder à une consultation publique», a confirmé Vanessa Damha, gestionnaire principale, relations médias de Bell.

«On n’a pas reçu cette confirmation, ni de demande pour émettre un permis», a pour sa part souligné André Chouinard, maire de Saint-Michel-du-Squatec.

«C’est un dossier très important. Ça va régler plusieurs problèmes pour les travailleurs, les loisirs et le tourisme. Il s’agit aussi d’un élément de sécurité pour la population», a mentionné M. Chouinard.

Selon lui, les acériculteurs, les opérateurs forestiers et les visiteurs du Parc national du Lac-Témiscouata vont en bénéficier. «Les amateurs de VTT et de motoneige, les visiteurs de notre camping et nos employés municipaux vont pouvoir communiquer plus facilement» a-t-il ajouté.