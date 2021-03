Information et recrutement de la part de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées

L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent compte actuellement 5 200 propriétaires de lots boisés privés détenant un certificat de producteur forestier sur un total de 12 500 propriétaires forestiers. Elle lance donc un outil d’information et de recrutement.

Ces 5 200 propriétaires représentent 350 000 hectares de boisés privés. «Notre objectif est d’ajouter 25 000 hectares pour la prochaine année, soit environ 375 producteurs», a précisé Marc-André Lechasseur, directeur général de l’Agence.

L’organisme à but non lucratif, qui se veut le prolongement du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, a travaillé sur ce projet en collaboration avec le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. Résultat final, on a précédé au lancement de la brochure «Propriétaires forestiers, ceci n’est pas une publicité – voici des conseils pouvant vous rapporter plus que vous ne pensez!» Celle-ci sera notamment offerte à près de 10 000 membres des deux syndicats de producteurs forestiers couvrant le territoire bas-laurentien.

Conçu pour les propriétaires forestiers, ce document explique par où commencer, avec qui communiquer, et quels sont les principaux organismes et intervenants en forêt privée. «On souhaite que les propriétaires passent à l’action, devenant des producteurs forestiers avec un statut», a ajouté Marc-André Lechasseur.

«Que vous soyez propriétaire ou producteur forestier de longue date, ou de la relève, vous y trouverez des conseils pour tirer profit de votre propriété. Nous souhaitons susciter chez les propriétaires forestiers un intérêt à bénéficier des divers programmes et mesures disponibles pour améliorer l’état de leurs boisés tout en contribuant à l’activité économique de leur région», a souligné Richard Lafond, président de l’Agence.

Le tirage de la brochure est de 12 000 exemplaires. De ce nombre, plus de 8 000 seront livrés par la poste, dans quelques jours, à tous les abonnés du journal Perspectives Forêts. Il sera aussi offert auprès des conseillers forestiers, de l’Agence, du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent et du Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud.