Premier Tech : de la tourbe aux produits numériques

Premier Tech et Mirego ont annoncé qu’elles unissent leurs forces respectives pour propulser leur croissance et élargir leur offre de services numériques. Pour l’entreprise de Rivière-du-Loup, c’est un autre pas dans la technologie, elle qui a débuté ses activités il y a plus de 95 ans dans la production de tourbe.

«L’expertise de Mirego est parfaitement complémentaire au savoir-faire de Premier Tech Digital. Ensemble, nous repousserons encore plus loin les limites de la technologie et de l’innovation pour donner vie à des solutions numériques réfléchies et parfaitement ciblées. Cette association vient également reconfirmer notre engagement à soutenir l’accélération numérique de nos activités et, par le fait même, celles de nos clients actuels et futurs», a expliqué Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech.

Premier Tech devient ainsi l’actionnaire majoritaire de Mirego. «Son siège social est à Québec avec une centaine de personnes. Il pourrait éventuellement avoir des employés de Mirego à Rivière-du-Loup», a noté M. Bélanger. Elle compte aussi une vingtaine d’employés à Montréal et quelques personnes à Toronto en Ontario et à Palo Alto aux États-Unis.

Le président et chef de la direction de Premier Tech a rappelé que l’entreprise louperivoise a créé un volet numérique en 2018 (Digital) qui comprend aujourd’hui une cinquantaine de personnes. «Initialement c’était pour connecter nos équipements que l’on a vendus, l’industrie 4.0. Nous avons lancé notre premier produit numérique la semaine dernière», a noté M. Bélanger. Pour Premier Tech, cette union se manifestera donc par une accélération dans la création d’un éventail de produits et services qui viendront complémenter l’offre de son groupe d’affaires Digital. «Maintenant, nous allons aller vers un client avec un partenariat complet et intégré», a ajouté l’homme d’affaires.

«Premier Tech est pour nous le meilleur partenaire pour propulser notre croissance à long terme et nous donner les moyens de nos ambitions à l’international. Jean Bélanger siège à notre comité consultatif depuis plusieurs années et son équipe partage nos valeurs, notre passion pour l’innovation et ce désir de créer des produits qui font une différence dans la vie des gens. Mirego continuera d’être Mirego et notre équipe continuera d’être fière de sa culture et fière d’être une entreprise d’ici, mais notre impact sera plus grand que jamais», a pour sa part indiqué Albert Dang-Vu, coprésident de Mirego. «Ils ont une volonté de croissance et de développement mondial, de là l’intérêt de s’associer avec quelqu’un qui a déjà des ressources», a ajouté Jean Bélanger.

Mirego, c’est plus de 13 années d’expérience en innovation. Au fil des ans, elle a bâti plus de 200 produits numériques utilisés chaque jour par des millions d'utilisateurs sur téléphones, navigateurs Web, tablettes, montres connectées, télévisions, bornes interactives et assistants vocaux.

Premier Tech, c’est un fleuron québécois qui compte quelque 1400 employés à Rivière-du-Loup et plus de 4500 équipiers dans le monde.