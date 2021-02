Appui financier de 681 000 $ pour Les Industries Desjardins 

Développement économique Canada (DEC) a annoncé l’octroi d’une contribution financière de 681 000 $ à l’entreprise Les Industries Desjardins, établie à Saint-André-de-Kamouraska, ce mardi 9 février. Cette somme permettra à la manufacturière de concrétiser un projet évalué à environ 2,6 M$.

Cette aide, accordée sous forme de contribution remboursable, permettra aux Industries Desjardins d’acquérir et d’installer des équipements de production, de même que de réaliser des travaux d’amélioration et de réaménagement.

«Aujourd’hui, on fait face à une pénurie de main-d’œuvre incroyable et on doit se réinventer, a partagé le président de l’entreprise, Denis Montminy. Si on veut poursuivre notre croissance, il faut obligatoirement passer par l’innovation, les technologiques numériques et adapter nos méthodes de travail.»

«[La contribution] nous permettra entre autres d’acheter des cellules robotisées, des machines à commandes numériques et d’automatiser certains procédés. Tous ces nouveaux équipements seront installés dans une nouvelle usine de 1500 mètres carrés», a-t-il complété, assurant que la somme octroyée, bien que remboursable, a un réel impact vers la concrétisation des objectifs de l’entreprise dans le contexte actuel.

Grâce à ce projet d’envergure, dont la réalisation a été «accélérée» grâce à l’appui financier de DEC, l’entreprise Les Industries Desjardins souhaite augmenter sa productivité et poursuivre sa croissance.

Actuellement, la manufacturière qui est aussi présente à Saint-Alexandre-de-Kamouraska compte sur une équipe de 65 employés. Un nouveau poste sera d’ailleurs créé, grâce à la réalisation des prochains investissements. L’entreprise compte un chiffre d’affaires annuel de plus de 10 M$.

L’annonce a été réalisée virtuellement par la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, au nom de Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Le gouvernement fédéral estime que l’industrie manufacturière jouera «un rôle significatif» dans le cadre de la relance économique. C’est pourquoi il souhaite répondre «présent» pour appuyer les entreprises dans leurs projets de modernisation afin de créer des emplois de qualité.

L’entreprise Les Industries Desjardins se spécialise dans la production de réservoirs pétroliers, de séparateurs d’hydrocarbures et de la machinerie pour scierie, notamment. Elle œuvre depuis plus de 150 ans et fournit maintenant ses produits et services à travers la province de Québec ainsi qu’un peu partout au Canada.