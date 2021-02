Berger, au palmarès de Premières en Affaires

Au cours des dernières décennies, les femmes ont su se tailler une place dans le monde des affaires, et ce dans toutes les sphères économiques. Plus près de nous, l'entreprise Berger est un modèle du genre. Le 26 janvier, Premières en affaires a publié sa deuxième édition du palmarès des entreprises au féminin alors que l'entreprise de Saint-Modeste fait belle figure dans ce top 110 des PME québécoises dirigées par des femmes.

Ainsi, Berger s'illustre dans ce palmarès non seulement parmi les douze grandes organisations qui cumulent plus de 50 M$ de chiffres d’affaires, mais les Co-Présidentes directrices générales Valérie et Mélissa Berger sont aussi honorées comme personnalités inspirantes. Soulignons que seulement dix profils sont présentés comme incontournables pour repenser la création de richesse selon des valeurs qui inspirent.

Les dirigeantes de l’entreprise familiale Modestoise peuvent donc être fières d’avoir su conserver et partager les valeurs inculquées par leur grand-mère Huguette Théberge, fondatrice de Berger en 1963.

Premières en affaires, qui se décrit comme la référence en matière d’information économique se veut être un carrefour où se croisent les femmes qui font tourner l’économie, et où les différences créent la richesse. Les Co-PDG sont ainsi honorées de faire partie, mais aussi de représenter une collectivité d’entrepreneures créatives autant qu’ambitieuses, mais surtout, inspirantes.