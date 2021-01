Microcrédit KRTB étend ses services au prédémarrage et aux entrepreneurs à temps partiel

Les gens en emploi ou les étudiants en fin de parcours ayant un projet entrepreneurial mais qui désirent faire un prédémarrage à temps partiel, ont désormais accès à un possible soutien financier et au soutien de proximité de Microcrédit KRTB. Ce soutien technique et financier se veut innovateur puisque cette clientèle avait jusqu’ici accès à très peu de soutien auprès des différentes instances financières.

En effet, Microcrédit KRTB offre maintenant un tout nouveau service d’accompagnement pour ceux qui désirent réaliser leur rêve d’entrepreneur, pendant leur prédémarrage et ainsi minimiser les risques. Cela peut également s’accompagner d’une aide financière remboursable adaptée. Le soutien pourra également se poursuivre lors du démarrage.

Depuis le début de la crise sanitaire, l’équipe constate une plus grande réticence à se lancer en affaires des gens rencontrés. Dans le contexte actuel, cela se comprend. Quitter son emploi pour démarrer une nouvelle entreprise peut s’avérer hasardeux compte tenu de leurs engagements personnels et financiers.

«Il y aura reprise économique, c’est une certitude. Le timing pour explorer le développement de sa propre entreprise, tester le marché en minimisant les risques nous semble très intéressant», a mentionné Mario Nadeau, directeur général.

Durant la dernière année, Microcrédit KRTB a toujours assuré son mandat d’accompagnement de proximité auprès de ses entrepreneurs. Le suivi de proximité ainsi offert a contribué au fait que pour la plupart, les promoteurs ont su s’adapter, faire preuve de résilience et de créativité et poursuivre leurs activités.

Solidement établi dans la région depuis 17 ans, Microcrédit KRTB a ainsi investi au fil des ans dans la communauté du KRTB plus de 440 000 $. Cet investissement aura contribué à la création ou au développement de plus de 75 entreprises de la région représentant des coûts totaux de projets dépassant les 3 500 000 $; le microcrédit au KRTB génère donc une moyenne de 7,90 $ pour chaque dollar investi.

En plus de la direction, Microcrédit KRTB a une conseillère en entrepreneuriat d’expérience et vient de s’adjoindre une ressource aux communications. Vous pouvez rejoindre l’équipe au 418 899-6858 ou à l’adresse courriel [email protected]