Le bureau de direction de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup

C’est lors de la dernière rencontre de son conseil d’administration que la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a procédé à la nomination de ses officiers pour la prochaine année.

Le nouveau bureau de direction, officiellement en vigueur depuis le 21 septembre dernier, se compose de Guy April en tant que président, Frédéric Deschamps au poste de premier vice-président, Karine Anctil à titre de deuxième vice-présidente et Michel Sirois à titre de secrétaire-trésorier.

«C’est avec grand plaisir et optimisme que nous entamons cette année en compagnie de nouveaux officiers et de nouveaux administrateurs au sein de la Chambre», a mentionné Marie-Hélène Collin, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. «Bien que la pandémie actuelle nous pousse à revoir nos façons de faire, nous sommes convaincus, plus que jamais, de la nécessité de mettre l’accent sur nos entrepreneurs d’ici et sur la relance économique de notre communauté.»

Rappelons que la Chambre de commerce a révisé ses règlements généraux lors de sa dernière assemblée générale annuelle en juin, revoyant la gouvernance de la Chambre et confiant le poste de présidente-directrice générale, ainsi que de porte-parole officielle, à Mme Collin.