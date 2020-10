Tourisme Rivière-du-Loup personnalité de l'été

Pour le mois du mentorat, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a choisi de décerner le titre de personnalité non pas du mois, mais de l’été, à l’équipe de Tourisme Rivière-du-Loup pour avoir usé d’originalité afin que la région se démarque en temps de pandémie.

La directrice de Tourisme Rivière-du-Loup, Monique Dionne, est fière de recevoir ce prix au nom de son équipe qui n’a pas baissé les bras durant cette crise. Elle mentionne que ses collègues ont plutôt usé d’imagination pour faire briller Rivière-du-Loup et promouvoir l’achat local en lançant la campagne publicitaire estivale «Achète chez nous mon Loup».

Mme Dionne se dit extrêmement fière de son équipe. Elle ajoute que les capsules vidéos ont obtenu 86 000 visionnements et que la population et les touristes ont réagi positivement à cette campagne. «En temps de crise ou non, on travaille toujours pour se démarquer, de faire voir, on est toujours en remise en question afin de vendre la région de la meilleure façon possible», souligne Mme Dionne.

Marie-Hélène Caron, aux promotions et médias sociaux, estime que le résultat est au-delà de ses attentes. «Avec l’aide de nos partenaires de l’industrie touristique pour vendre nos attraits, artistes, artisans, restaurateurs, boutiques, commerces, hôtels, en travaillant avec les acteurs du milieu, cela aura fait une différence».

Audrey Gendron, déléguée aux congrès et aux évènements, affirme que l’équipe est très motivée par ce travail, soit d’être à la recherche de nouvelles idées pour que notre belle région continue à se démarquer.

Monique Dionne promet qu’un autre projet est sur la table à dessin.

Pour l’instant, on ne sait pas de quoi il s’agit, mais chose certaine, l’équipe de Tourisme Rivière-du-Loup ne laissera pas les Louperivois sur leur faim!