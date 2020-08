Les Fondations BA remportent un prix Construire

Voir la galerie de photos

L'entreprise pistoloise de Daniel et Yan Lagacé, Les Fondations B.A., s'est vue décerner le prix «Construire» dans la catégorie lauréats régionaux pour la région du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine par l'Association de la construction du Québec le jeudi 27 aout.

Un prix que la direction a souhaité partager avec son équipe. «C'est beaucoup de travail, d'acharnement et d'effort, pour nous, c'est un un prix d'équipe», a commenté Yan Lagacé.

La soirée de remise devait avoir lieu au Château Frontenac, mais pandémie oblige, elle s’est finalement faite sous forme virtuelle. Les lauréats sont sélectionnés pour la qualité de leur travail, leur contribution à un plus grand rayonnement de l’industrie, la formation exemplaire de leurs employés. L'ACQ porte aussi une attention aux mesures reliées à la santé et à la sécurité et aux relations du travail. Toute implication sociale et dans la collectivité est prise en compte dans le choix des entreprises lauréates. Le milieu de la construction est compétitif et le domaine du coffrage n'y fait pas exception.

Les Fondations B.A. emploient entre 35 et 40 personnes. L'entreprise fondée en 1979 est spécialisée dans le coffrage de béton et a connu au cours des 10 dernières années une croissance exceptionnelle. Propriété de Yan Lagacé et son père Daniel depuis 2010, elle compte des réalisations à travers tout l’est du Québec et du Nouveau-Brunswick. La pistoloise célèbre cette année son 40e anniversaire.