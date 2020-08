Les Tim Hortons du Témiscouata changent de propriétaires

Les deux franchises Tim Hortons du Témiscouata à Dégelis et à Témiscouata-sur-le-Lac ont changé de mains, ce 17 aout. C’est maintenant Marie-Lyne Michaud de Témiscouata-sur-le-Lac et ses deux partenaires d'affaires, Yvan Turcotte et Steve Michaud qui en ont fait l'acquisition et en assureront la gestion.

Mme Michaud est aussi propriétaire de la Station-service Michaud de Témiscouata-sur-le-Lac et du restaurant L’Intrigue. «Nous sommes fonceurs et on avait le gout de développer un nouveau marché. Je veux redonner à la population de la région, m’impliquer en soutenant la persévérance scolaire par l’entremise de Tim Hortons, donner des bourses aux jeunes et essayer d’innover», explique Marie-Lyne Michaud. Elle souhaite aussi qu’une partie des revenus soient redonnés à la population de la région. Les restaurants Tim Hortons du Témiscouata appartenaient auparavant à des intérêts du Nouveau-Brunswick.

Les deux franchises représentent plus d’une cinquantaine d’employés. «Il y a une vision de Tim Hortons à changer. C’est une institution. On veut former des jeunes qui seront efficaces, rapides et responsables. Pour plusieurs, il s’agit d’une première expérience et c’est une entrée sur le marché du travail», complète Mme Michaud. La pandémie de la COVID-19 a d’ailleurs été le carburant qui l’a motivée à prendre cette décision d’affaires. Du recrutement est d’ailleurs toujours en cours dans les franchises témiscouataines de Tim Hortons.