Serge Ferrand et Christian Pelletier élus personnalités du mois de juin

La Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup a fait preuve de proactivité lors des derniers mois. L’urgence d’agir a été de pair entre le travail d’équipe de Serge Ferrand, directeur général de la caisse Desjardins, et Christian Pelletier, Président du conseil d’administration, qui, ensemble, on sut ajouter des mesures pour ses membres et ses employés.

Le premier geste de la caisse Desjardins de Rivière-du-Loup a été d’investir dans le domaine de l’alimentaire qui était très criant pendant le début de la crise. Avec le Carrefour d’Initiatives Populaires, ils ont bonifié la remise à l’organisme pour un total de 10 000 $ dans le but d’aider à passer cette période difficile.

De plus, le conseil d’administration a tenu à cibler ses actions pour aider à la relance des commerçants de la région. Des gestes comme celui de Bienveillants collectivement se trouvant sur La Ruche ont été mis sur pied. Ce dernier a pour but de participer à la relance économique des commerces de la région en collaboration avec la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Cette collecte permettra aussi d’offrir un soutien financier aux organismes communautaires d’ici. La caisse Desjardins s’engage à bonifier de 100 % le montant de la campagne jusqu’à une concurrence de 25 000 $.

L’entreprise sera aussi de pair dans le projet laboratoire de la rue Lafontaine que la Ville de Rivière-du-Loup souhaite réaliser pendant la saison estivale. La caisse Desjardins se tient prête afin de réagir à de possibles étapes subséquentes de la crise qui est toujours inconnue aux yeux de tous.