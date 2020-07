Dévoilement du projet de construction de l’usine de VASCO Cannabis Inc.

L'entreprise VASCO Cannabis Inc. a dévoilé, ce mardi 7 juillet, l’avancement des travaux de sa future usine de production établie à Notre-Dame-des-Neiges. Ce projet évalué à près de 14 M$ créera potentiellement jusqu'à 30 emplois lorsque l'usine sera à pleine production.

VASCO Cannabis Inc. est en lice pour l’obtention d’une licence de culture standard de cannabis en vertu de la Loi canadienne sur le cannabis. VASCO est une société privée cofondée en 2017 par les frères Marc et Philippe Pelletier.

«Nous avons bâti cette entreprise avec l'appui de nos familles, de nos proches et d’un groupe d'investisseurs chevronnés de la région de Québec», ont souligné les investisseurs, assurant que la raison d'être de VASCO est «de créer des produits de cannabis haut de gamme, sans compromis».

Le bâtiment en construction de 25 000 pieds carrés est situé en bordure de la rivière des Trois-Pistoles (anciennement le terrain de l'usine Tembec) à Notre-Dame-des-Neiges. Depuis le début, l'entreprise collabore avec le Centre local de développement (CLD) des Basques et la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges.

L'usine est construite en privilégiant les partenaires et la main-d'œuvre locale. À ce jour, plus de 4 M$ de contrats ont été octroyés à des entreprises de la région pour les travaux d'excavation, de fondation et de construction.

«L'emplacement reflète la beauté, la qualité et notre fierté de participer au développement de cette magnifique région du Bas Saint-Laurent.»

Les souches sélectionnées par VASCO ont un haut pourcentage de cannabinoïdes et terpènes. Les plantes seront maintenues dans des salles de culture indépendantes favorisant un environnement optimal, propre à leur génétique et elles seront taillées entièrement à la main.

Pour consulter les photos et les vidéos des travaux en court visitez le site web www.vascocannabis.com.