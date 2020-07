Premier Tech poursuit son expansion en sol français

Premier Tech a annoncé, le 1er juillet, l’acquisition de l’entreprise française EPARCO – spécialisée dans l’assainissement individuel compact – réalisée par son groupe d’affaires Eau et Environnement.

Cette nouvelle permettra à Premier Tech de diversifier son offre commerciale et d’intensifier le développement de son réseau de commercialisation en France. Par le fait même, l’entreprise louperivoise intègre le savoir-faire de quelque quarante experts dans le domaine des technologies environnementales à son équipe de renommée mondiale.

Grâce à cette acquisition, la présence de Premier Tech en France se traduit maintenant par deux sièges européens – soit ceux de ses groupes d’affaires Producteurs et Consommateurs ainsi qu’Eau et Environnement – deux centres d’innovation, huit usines de production et plus de 350 équipiers.

«En plus de renforcer notre présence commerciale et manufacturière en France, l’acquisition de la société française EPARCO s’inscrit dans notre volonté de longue date à miser sur l’innovation pour donner vie à des produits et services sans précédent. Le Centre de Recherches EPARCO, situé à Mèze, est un pas de plus en ce sens», explique Henri Ouellet, Président de Premier Tech Eau et Environnement.

Fabricant entièrement dédié à l’assainissement autonome des eaux usées pour maisons individuelles, EPARCO œuvre depuis près de 50 ans à développer des solutions d’assainissement innovantes, performantes et plus sécuritaires pour les familles et l’environnement.