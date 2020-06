Bonne nouvelle pour le Motel Industriel de Trois-Pistoles - Notre-Dame-des-Neiges

L’attente a été longue, très longue même, mais la Corporation du Motel Industriel de Trois-Pistoles – Notre-Dame-des-Neiges a finalement reçu son certificat d’autorisation de la part du ministère de l’Environnement afin de procéder à l’usage industriel d’un terrain situé le long de la route 132.

Voilà maintenant plusieurs années que l’expansion industrielle est freinée dans ce secteur en raison de la présence d’un large milieu humide. Le certificat d’autorisation maintenant en main, la Corporation pourra préparer ses projets de développement économique.

«C’est une terre de près de 11 hectares dont pratiquement la moitié est située en milieu humide, au centre. Il était très difficile, voire impossible, d’en exploiter les contours», explique le directeur général et secrétaire-trésorier, Philippe Massé.

«Ç’a été un long processus qui a demandé énormément de patience et de collaboration avec le ministère de l’Environnement. On nous a envoyé plusieurs questions auxquelles nous avons répondu ponctuellement. Nous sommes finalement arrivés au résultat satisfaisant que l’on connait aujourd’hui», poursuit-il.

Il y a plusieurs années, la Corporation du Motel Industriel de Trois-Pistoles – Notre-Dame-des-Neiges a fait construire un large bâtiment afin d’accueillir des entreprises sur la rue Patrice-Côté, près de la rue Notre-Dame Ouest. À la suite de cette construction, elle a fait l’acquisition du grand terrain vague, au sud, afin de permettre la venue d’autres entreprises.

«Puis, le milieu humide est apparu au fil des années. À l’époque, plusieurs efforts ont été faits pour essayer d’obtenir un certificat d’autorisation, sans succès […] Des démarches ont repris en 2016.»

FORTES DEMANDES

Philippe Massé souligne que les demandes d’entrepreneurs souhaitant acheter un terrain pour usage industriel sont «de plus en plus fortes» dans le secteur de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges, mais malheureusement, les terrains disponibles sont présentement très rares.

«Même dans le reste de la MRC des Basques, c’est très difficile. Une étude a démontré qu’il n’y en a pas de terrains disponibles. C’est donc une bonne nouvelle que nous avons reçue du ministère de l’Environnement», note M. Massé, soulignant qu’un terrain est sur le point d’être vendu près de Récupération des Basques et qu’un autre est disponible tout près de la rue Chanoine-Côté.

Si la Corporation du Motel Industriel de Trois-Pistoles – Notre-Dame-des-Neiges a obtenu le feu vert pour réaliser des travaux sur son grand terrain vacant, plusieurs étapes doivent encore être franchies avant qu’une première entreprise s’y installe officiellement.

Les prochaines étapes concernent les plans et devis, ainsi que la réalisation d’études budgétaires pour amener les égouts, l’aqueduc, l’électricité, etc. Il faut aussi prévoir la subdivision des terrains. «Qu’est-ce qu’on veut comme terrains? Des petits, des grands? Les deux? C’est en ayant plusieurs scénarios sur la table qu’on va voir aussi ce qui est plus rentable», souligne le directeur général.