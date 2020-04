Jonathan Roy élu personnalité du mois d’avril

Voir la galerie de photos

Le mois d’avril aura assurément été marqué par la Covid-19 à l’échelle internationale. Les initiatives d’entraide ont été et sont encore nombreuses. La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup tient à souligner l’implication de Jonathan Roy, propriétaire de la Distillerie Fils du Roy.

Lui et son équipe ont choisi de prêter main forte aux entrepreneurs et services essentiels de la région en leur distribuant gratuitement plus de 3400 bouteilles de gel désinfectant en une semaine à travers le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.

L’idée a émergée d’une annonce faite par la distillerie Diagéo, qui offrait de l’alcool à des entrepreneurs dans le domaine pour la conception de gels désinfectants. Une demande à laquelle la Distillerie Fils du Roy a répondu présente. L’entreprise s’est ensuite alliée à un regroupement d’entrepreneurs québécois nommé Gel à main afin de trouver des ingrédients pour la conception des aseptisant, leur permettant de les distribuer gratuitement aux services essentiels. Pour élargir le réseau de distribution à plus grande échelle, la Chambre de Commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a aussi mis la main à la pâte.

«Un très gros merci aux chambres de commerce qui nous ont données une facilité pour distribuer le gel à main, puisque nous n’avons pas de réseau de distribution car on passe par les SAQ habituellement. Avec eux, on a réussi à donner des bouteilles un peu partout sur le territoire du Bas-Saint-Laurent et un peu en Gaspésie», souligne Jonathan Roy.

Toutes les bouteilles de gel désinfectant ont maintenant trouvé preneurs. Le Distillerie Fils du Roy conserve tout de même son permis de production pour être fin prête si un autre besoin surviendrait ultérieurement.