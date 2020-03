Alex Ann Villeneuve Simard élue personnalité du mois de mars

Voir la galerie de photos

Mars est un mois particulièrement spécial, celui du droit des femmes. Dans cette optique, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup tient à souligner l’implication d’Alex Ann Villeneuve Simard à la coprésidence du projet « Un toit pour nous », un service d’hébergement et de soutien pour les pères et les hommes du KRTB qui verra le jour à Rivière-du-Loup. Alex Ann est également en plein essor de sa carrière avec le démarrage de sa nouvelle entreprise « À deux- pépinière de projets ».

Pour Alex Ann, cette implication à la coprésidence d’«Un toit pour nous» allait de soi. Elle y voit l’importance de donner du sien pour faire une différence auprès d’une organisation qui lui tient à cœur : « Tous les hommes sont le fils d’une femme. On cohabite ensemble et je pense qu’on peut tous de façon communautaire s’aider là-dedans. Ce n’était même pas une question pour moi », affirme-t-elle.

Un service d’hébergement à court, moyen ou même à long terme pour les hommes du KRTB était un besoin marqué dans la région. Seulement l’année dernière, près de 30 hommes auraient eu besoin de ce service, selon Alex Ann. « Le besoin est là, c’est les organismes communautaires qui nous l’ont confirmé », dit-t-elle.

Alex Ann porte également d’autres chapeaux, celui de Chargée de projet pour Espace Centre-Ville sans compter ses nombreuses implications et sa plus récente acquisition : son entreprise « À deux- pépinière de projets ». Bien qu’elle soit nouvellement entrepreneure sur papier, c’est un état d’esprit qui l’habite depuis toujours et qui fait partie de son quotidien depuis longtemps. «Je fais des contrats depuis tout le temps, mais oui officiellement je suis entrepreneure et ça me permet de renforcir et d’assumer davantage ma façon de travailler donc je me sens un peu plus libre dans mon approche», confie-t-elle.

Et à la fameuse question : quelle est la place des femmes entrepreneures en 2020? Elle répond : « Au final je me rends compte que quand tu es une femme qui a du leadership, que tu es honnête, que tu sais ce que tu veux, tu vas davantage passer pour quelqu’un de rigide ou de chialeux alors que les hommes vont se faire applaudir pour leur initiative. Quand je me suis mise à observer ça, je m’en suis rendu compte. Je pense que ça peut être un frein pour la femme, mais ce que je dirais aux femmes c’est : on s’en fout et on avance! », conclut-t-elle.