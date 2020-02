Martin et Steve Pomerleau élus personnalités du mois de février

Voir la galerie de photos

Le Groupe Grand Portage s’est démarqué cette année avec des projets de déménagement, rénovation et d’expansion de certaines de ses concessions. Ses travaux de développements majeurs ont contribué à la vitalité économique de notre région et la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup tient à souligner ce mois-ci l’implication chevronnée de Martin et Steve Pomerleau, copropriétaires et directeurs généraux au sein du Groupe Grand Portage.

D’abord le concessionnaire Volkswagen anciennement sur la rue Fraser a été déménagé sur le Boulevard de l’Hôtel de Ville. L’ancien bâtiment a laissé place au Complexe GP-VitrXpert-Napa Autopro, et des rénovations sont en voie de se terminer sous peu à la concession Nissan Grand Portage.

«C’est une fierté c’est sûr, nous on voit ça grandir et on voit aussi nos enfants qui sont ici et qui veulent probablement reprendre ça par la suite, c’est un bel accomplissement familial», constate Steve Pomerleau.

Il faut dire que le Groupe Grand Portage, c’est d’abord une histoire de famille qui compte maintenant quatre générations et qui risque de faire des petits. C’est d’ailleurs un espoir que porte aussi Martin Pomerleau.

«J’anticipe aussi le fait que nos enfants vont prendre la relève et probablement les autres enfants dans la famille qui sont soit aux études ou encore trop jeunes. C’est vraiment une fierté pour nous», ajoute-t-il.

Les Pomerleau se disent flattés par la reconnaissance de la Chambre de Commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et tiennent à octroyer également le mérite à toute l’équipe qui gravite autour d’eux. Les hommes d’affaires ont maintenant pour objectif de consolider les projets sur lesquels ils travaillent d’arrache-pied depuis deux ans et demi et de pousser au maximum les possibilités de leurs entreprises.