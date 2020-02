Les états financiers de la SÉMER resteront privés

La Commission d'accès à l'information du Québec a finalement rejeté la demande formulée au nom du Réseau de l'information sur les municipalités par son porte-parole Roger Plante afin d'obtenir les états financiers 2016 et 2017 de la Société d’économie mixte et d’énergie renouvelable (SÉMER).

C'est le Réseau qui a lui-même confirmé l'information par voie de communiqué, le jeudi 27 février. Ce dernier argüait que la SÉMER «ne pouvait démontrer que ses états financiers de 2016 et 2017 contenaient des renseignements suffisamment détaillés pour porter atteinte aux négociations qui se dérouleraient en 2020 et de façon plus large à ses intérêts futurs, dans son nouveau modèle d'affaires.»

Rappelons que tant la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet que le préfet de la MRC, Michel Lagacé, se sont toujours opposé au dévoilement des états financiers soulignant que dans un marché aussi compétitif, le dévoilement des chiffres de contreproductif et «risqué» de dévoiler ces informations.

La SÉMER est détenue à 40 % par la Ville de Rivière-du-Loup, 40 % par la MRC de Rivière-du-Loup et 20 % par l'entreprise privée Terix-Envirogaz.

Soulignons qu’en octobre 2018, Énergir a informé la SÉMER que le projet Route bleue d’Énergir et ses camions propulsés par le gaz naturel liquéfié n’irait pas de l’avant, faute d’un marché suffisant. La SÉMER a donc fait volteface et s’est tournée vers le gaz comprimé en signant en mars un contrat de vente de gaz naturel renouvelable de 20 ans avec Énergir, avec un potentiel de revenus de 2,5 M$ par année.

Pour faire face à ce changement de direction, de l'ordre de 2,3 M$, alors qu'elle accumule les déficits, la SÉMER a adressé une demande de financement au gouvernement du Québec afin d'être en mesure de finalement produire et livrer du gaz comprimé.

La SÉMER est toujours en attente d'une réponse gouvernementale.