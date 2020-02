La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup reçoit la ministre Nadine Girault

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) recevra ce vendredi 21 février à 11 h 30 à l’Hôtel Levesque la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault.

En plus d’échanger avec les participants, la ministre présentera sa vision et son plan en matière de relations internationales. À ce sujet, le gouvernement continuera de promouvoir l’identité et les intérêts du Québec dans le monde, tout en mettant davantage l’accent sur le commerce et la diversification des marchés, ainsi que sur l’attraction des investissements. C’est particulièrement sous cet angle que la ministre Girault souhaiterait avoir l’occasion de s’adresser à la communauté d’affaires d’ici.

Ne manquez pas l’opportunité de rencontrer la ministre des Relations internationales et de la Francophonie ce vendredi 21 février. Pour information et inscription, contactez [email protected] ou au 418-862-5243, poste 200.