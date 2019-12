Le gouvernement du Québec soutient l'expansion de Prelco

Le gouvernement du Québec attribue 5,25 millions de dollars à Prelco pour soutenir la mise en œuvre d’un projet de 12 millions de dollars à Montréal, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Seize emplois y seront ainsi créés.

La ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, et la députée de Pointe-aux-Trembles, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, en ont fait l’annonce ce jeudi 12 décembre.

Le projet consiste à agrandir l’usine montréalaise de ce fabricant de vitrages afin d’y implanter une nouvelle chaîne de production automatisée. Il comprend également l’acquisition de technologies et d’équipements encore plus modernes pour la fabrication de verres scellés.

L’aide gouvernementale se répartit comme suit : le ministère de l’Économie et de l’Innovation accorde, par l’entremise du programme ESSOR, un prêt de 2 625 000 $, alors qu’Investissement Québec octroie, à même ses fonds propres, un prêt du même montant.

«Le gouvernement du Québec se donne comme mission de créer un environnement propice à l’investissement et au développement des entreprises et des collectivités, afin de susciter la réalisation de projets porteurs pour l’économie de tout le Québec, à l’instar de celui de Prelco. Je me réjouis particulièrement de la création d’emplois de qualité que cette initiative engendrera dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles», a commenté Marie-Eve Proulx.

«Notre appui au projet de Prelco contribuera à l’amélioration de la productivité de l’entreprise et de sa gamme de produits. C’est aussi un geste concret que nous posons en faveur du développement régional de Montréal et du dynamisme économique de la circonscription de Pointe-aux-Trembles. Notre gouvernement s’assure ainsi d’être présent auprès des entreprises de la région qui prennent de l’expansion», a ajouté sa collègue Chantal Rouleau.