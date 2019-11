Papa Noël Sow élu personnalité du mois

Voir la galerie de photos

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a choisi ce mois-ci de souligner l’implication de Papa Noël Sow, propriétaire de la Boutique africaine Chez Papa Noël sur la Rue Lafontaine, à Rivière-du-Loup. Il a été choisi dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, qui se déroulait du 18 au 24 novembre dernier.

Chaque année, cette semaine bien spéciale est une occasion de mettre en valeur la contribution importante des québécois et québécoises de toutes les origines à la prospérité du Québec. Elle vise aussi à faire valoir l’apport positif de l’immigration et de la diversité ethnoculturelle. Tous ceux qui connaissent M. Sow savent qu’il investit beaucoup de temps et d’énergie afin de faire valoir la diversité en région.

« Je pense que j’en fais beaucoup pour promouvoir la diversité interculturelle ici à Rivière-du-Loup et c’est quelque chose de très important en région. De voir que je suis élu comme personnalité du mois par la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, ça me touche beaucoup », confie le propriétaire.

La Semaine québécoise des rencontres interculturelles est aussi l’occasion au Québec de s’unir, toutes nationalités confondues. Pour Papa Noël Sow, originaire de l’Afrique, apprendre sa culture à son pays et à sa ville d’intégration est primordial.

« C’est un rassemblement, c’est quelque chose qui va donner un atout à notre progéniture de pouvoir se baigner dans la culture. Ce mouvement est très intéressant pour nous tous afin de contrer les préjugés », constate-t-il.

Depuis 2 ans, sa boutique permet aux locaux et aux touristes de se transporter sur un autre continent sans même quitter le Québec. On y découvre une richesse impressionnante d’articles propres à la culture africaine, de la nourriture, des recettes, sans oublier les conversations enrichissantes avec le propriétaire, qui se plaît à transmettre son savoir aux visiteurs.

« C’est ma manière de remercier les gens en leur ouvrant ma valise culturelle et en la partageant avec les autres. Tout le monde est le bienvenu dans mon commerce. Ici, il n’y a pas de préjugé, on se sent chez soi » conclut M. Sow.