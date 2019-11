Nouvelle tarification pour les utilisateurs de la SÉMER

La direction de la Société d’économie mixte et d’énergie renouvelable (SÉMER) a annoncé le jeudi 14 novembre la mise en place à compter de janvier 2020 d'une nouvelle tarification pour l'utilisation de ses services. Dorénavant il en coutera 10 $ par année par citoyen pour les municipalités.

Avec des frais de 0,19$ par semaine par citoyen, le président de la SÉMER et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, soutient que la solution du bac brun et de l'usine de biométhanisation est plus économique que l'enfouissement.

Plus de détails suivront.