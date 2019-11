Vote de grève unanime chez Les Viandes du Breton

Samedi dernier, les syndiqués du département expédition/réception du Syndicat des travailleuses et travailleurs Viandes du Breton (CSN) ont donné à leur comité de mobilisation un mandat de grève à être déclenché au moment jugé opportun.



Syndiqués depuis le 26 octobre 2018 et plus d’une quinzaine de rencontres de négociation plus tard, les travailleuses et travailleurs n’ont toujours pas réussi à conclure une première convention collective avec leur employeur, Les Viandes du Breton inc., affirme le syndicat.

«Les gars commencent à être tannés. On voulait simplement se raccorder à la convention déjà en place dans l’usine, mais l’employeur nous a forcés à se lancer dans la négociation d’une convention différente pour l’expédition. C’est beaucoup de temps à réécrire beaucoup de texte au lieu de parler concrètement de leurs conditions de travail», a déclaré le président du syndicat, Joël Dubé.

Selon ce dernier, les salariés en sont rendus à se demander «si les bonnes conditions sont juste pour les cochons chez Du Breton.»

Les principaux points en litige sont le régime de retraite, la liberté d’action syndicale, les pauses, la rémunération lors des congés, les congés mobiles, les vacances et finalement, les salaires et les primes.



Les parties se retrouveront à nouveau à la table de négociation, aujourd’hui et jeudi de cette semaine. Par la suite, le syndicat analysera les actions pour la suite des choses. Le syndicat est affilié au Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CSN) qui regroupe plus de 8 500 membres des secteurs, public et privé, répartis au sein de 96 syndicats.