Sommet entrepreneurial des Basques : les entreprises sous les projecteurs

La première édition du Sommet entrepreneurial des Basques a eu lieu le samedi 2 novembre dernier à l’École secondaire de Trois-Pistoles en présence de 280 personnes. À cette occasion, plusieurs entreprises ont été mises sous les projecteurs de même que plusieurs bons coups réalisés dans la MRC des Basques.

Cette soirée reconnaissance était organisée conjointement par la Chambre de commerce de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges et la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu. Il était donc tout naturel que leur président respectif, Luc Gagnon et Gaston Paré, présentent les deux prix majeurs de la soirée.

FROMAGERIE DES BASQUES

La Fromagerie des Basques a reçu le prix Hommage, notamment pour son approche créatrice et innovante et son engagement dans la communauté. «Autant pour les résidents, que pour les gens de passage, la Fromagerie des Basques est une halte incontournable depuis maintenant 25 ans, elle est devenue la marque de commerce de la région», a mentionné Luc Gagnon, président de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles/Notre-Dame-des-Neiges et membre du jury.

«C’est une belle surprise pour nous, nous sommes fiers d’être chez-nous dans les Basques. Nous avions une ferme laitière, c’était mon père qui était en arrière de ça, et nous voulions faire une valeur ajoutée», a mentionné Yves Pettigrew à la barre de cette entreprise d’une centaine d’employés. «Nous soulignons 25 ans cette année déjà, merci beaucoup de votre encouragement», a ajouté Germain Pettigrew, le père d’Yves.

COOP AGRISCAR

Le prix Coup de cœur hors catégorie a été remis à la Coop Agriscar. «La coopérative est au service de ses membres et de ses clients depuis 1929. Elle est derrière de nombreux investissements forts et constants. On a eu un coup de cœur pour ses valeurs : le respect, l’esprit d’équipe, l’intégrité, le sens du résultat et la responsabilisation», a souligné Luc Gagnon.

La Coop Agriscar, c’est plus de 140 employés dans huit succursales. «Depuis deux ans, 9 millions ont été investis dans différents projets. L’année 2018 a entre autres été marquée par la construction du nouveau centre administratif situé sur la rue Jean Rioux, à Trois-Pistoles», a précisé Gaston Paré, président de la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu.

«Ce prix-là, je le remets aux employés d’Agriscar. Je félicite aussi les organisateurs de la soirée», a mentionné Vallier Chouinard, président. «Merci à toute la population qui encourage la coopérative à tous les jours, c’est grâce à vous si on peut durer dans le temps», a poursuivi Marco Dumais, directeur général.

AUTRES PRIX

Le Caveau des Trois-Pistoles et la Clinique Chiropratique des Basques ont été récompensés dans la catégorie Nouvelle entreprise. Le Beaulieu commun et Kadorama se sont démarqués dans la catégorie Repreneur. Belisle portes et fenêtres architecturales et la Ferme Alain Bélanger et Fils ont remporté la catégorie Investissement. Les Fibres de Verre Rioux et Logis-Aide des Basques ont reçu les honneurs pour la catégorie Gestion des ressources humaines et formation.

Dans la catégorie Longévité, 16 entreprises en lice ont vu leurs efforts récompensés par le jury, soit Amusements Anima -Fun, Construction B.C.K., Esthétique et électrolyse Dominique Boucher, Les équipements Charles Lavoie, Les Fibres de verre Rioux, Brunet – Pharmacie Desgagné et Martin, R. Ouellet Équipement de ferme, Belisle portes et fenêtres architecturales, La Coop Agriscar, Coop IGA de Trois-Pistoles, Ferme Alain Bélanger et fils, Kadorama, Cantine d’Amours, Meubles Tardif, Pommes de terre Bérubé, et PMT ROY.

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, a ouvert la remise des prix en remettant à Thomas Gagnon, président du Camping KOA Bas-Saint-Laurent à Saint-Mathieu-de-Rioux, la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale. Le député a salué la contribution remarquable de l’entreprise pour la région.

L’évènement sera de retour dans deux ans à Saint-Jean-de-Dieu. Soulignons que les deux chambres de commerce avaient comme partenaire Prestige la Caisse Desjardins des Basques. Notons finalement que cette première édition du Sommet entrepreneurial des Basques a été animée avec brio par les comédiens Marie-Hélène Gendreau, originaire de Trois-Pistoles, et Steven Lee Potvin de Rimouski.