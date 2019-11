Les superhéros du 44e Gala des Prestiges

Le 44e Gala des Prestiges de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup s'est déroulé ce samedi 2 novembre. C’est sous le thème «Superhéros» que la communauté d’affaires a pu célébrer le succès entrepreneurial de la dernière année.

Cette année, l’animation de la soirée et des capsules vidéos a été confiée à un duo solide : Alex Ann Villeneuve Simard et David Falardeau ont su capter l’attention de leur public pendant près de deux heures.

«Ce soir, c’est la soirée de nos superhéros! Nos entrepreneurs qui ont osé un jour sauter sans parachute, sans cape et surtout sans masque pour aller au bout de leurs rêves les plus fous et vivre une grande aventure», déclarait Pierre Dubillard, président de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup lors de son allocution d’ouverture.

«Nous avons vu défiler pendant deux heures des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprises ou d’organismes ayant des capacités extraordinaires leur permettant de se surpasser tous les jours», déclarait à son tour, en fin de soirée, Marie-Hélène Collin, directrice générale de la Chambre de commerce.

Cette année, les entreprises étaient invitées à déposer leur candidature dans l’une des 8 catégories régulières, en plus de la catégorie Développement durable pour laquelle toutes les entreprises étaient automatiquement finalistes. Le choix des lauréats a été déterminé par un jury lors d’entrevues individuelles avec chacun des finalistes.

Pour le choix du Finaliste coup de cœur, les membres de la Chambre de commerce ont été appelés à voter, dans les semaines précédant le Gala, parmi les 25 finalistes de la 44e édition. Quant à l’entreprise de l’année, Prestige Alfred-Fortin, elle a été déterminée parmi tous les gagnants des 8 catégories régulières. Cette année, la Chambre de commerce a décidé de créer une catégorie «Entrepreneuriat féminin» afin de mettre en valeur l’importance de la présence des femmes dans le milieu des affaires.

Voici la liste des lauréats des Prestiges 2019 :

Organisme à but non lucratif ou d’économie sociale présenté par la Ville de Rivière-du-Loup

Défi Everest

Employeur de choix présenté par Element RH

Lepage Millwork

Agriculture et agroalimentaire présenté par le Ministère de l’Économie et de l’Innovation

Laiterie Ora

Innovation, technologie et exportation présenté par Premier Tech

Norva véhicule d’aventure

Repreneuriat présenté par Raymond Chabot Grant Thornton

Boucherie Bégin

Développement durable présenté par Innergex énergie renouvelable

Carrefour d'Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup

Commerce et services 30 employés et moins présenté par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup

Acier Québec Maritimes

Commerce et services 31 employés et plus présenté par Services Financiers Richard April Inc.

Soucy Industriel

Entreprise de transport, fabrication et transformation présenté par Investissement Québec

Prelco Inc.

Prestige Entrepreneuriat féminin présenté par Femmessor

Micheline Morneau

Prestige Personne d’exception présenté par Bell

Jean Bédard

Prestige Finaliste coup de cœur présenté par la Banque Nationale et Financière Banque Nationale

Pat BBQ

Prestige Alfred-Fortin Entreprise de l’année présenté par le CLD de la région de Rivière-du-Loup

Lepage Millwork

Prestige Grande Distinction Desjardins présenté par Desjardins

Aliments Asta