Restaurant Bon Voyage: les travaux sont commencés

L'ancien local des restaurants Le Shaker et Boston Pizza à Rivière-du-Loup accueillera d'ici la fin de l'automne le troisième restaurant Bon Voyage du Groupe Expérience Resto. David Voyer, propriétaire des restaurants de Saint-Fabien et de Rimouski et son associée Sara-Ève Bellavance ont confirmé l'information.

D'ailleurs, des travaux sont en cours dans l'immeuble du 95, rue des Cerisiers, face au Walmart. L'investissement s'élève à plus de 500 000 $. À terme, l'établissement devrait employer entre 25 et 30 personnes.

Pour M. Voyer, il s'agit d'un début d'expansion. «Je ne m'impose pas de territoire et je suis ouvert aux franchisés. Nos restaurants ont une signature propre et notre offre n'est pas restée figée en 1985», ajoute l'homme d'affaires.

Reconnu pour ses déjeuners servis jusqu'à 16 h, le restaurant qui offre un menu varié propose aussi des pâtisseries, une boulangerie, des mets préparés, des produits maison et un service de traiteur.

Groupe Expérience Resto possède deux restaurants Bon Voyage, à Saint-Fabien et Rimouski.