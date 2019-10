Début de la construction du siège social de Soucy Industriel

Les travaux de construction du nouveau siège social de Soucy Industriel sont amorcés. Ils font suite à la démolition de l'ancien bâtiment en mai dernier.

La construction actuelle représente 60 % du bâtiment complet. Elle accueillera éventuellement les bureaux administratifs, ainsi que les services d’ingénierie, les ressources humaines et un espace projet. Il s'agit d'un investissement de près de 3 M$.

Une deuxième phase sera réalisée au printemps prochain qui permettra à l'entreprise d'offrir un espace locatif destiné à attirer certains partenaires avec qui elle travaille.

Selon le directeur général de l’entreprise, Frédéric Soucy, le nouveau siège social représente un tournant majeur pour l'entreprise, au niveau de l’efficacité, mais aussi pour son image de marque.

Rappelons que c’est le 8 mai dernier, soit 40 ans après son installation, que la fameuse enseigne de l’entreprise Adélard Soucy (1995) Inc. a été retirée.

SOUCY INDUSTRIEL

L'entreprise louperivoise a le vent dans les voiles depuis quelques années. Pour une deuxième année consécutive, Soucy Industriel figure au palmarès Growth 500 publié par le magazine Maclean’s, c'est-à-dire parmi les entreprises canadiennes sur la croissance de leurs revenus sur cinq ans.

Classé pour la première fois en 2018 en 413e position, Soucy Industriel s'est démarquée encore cette année en allant chercher la 391e position au palmarès.

Fondée il y a 87 ans Soucy Industriel est spécialisée dans l'usinage sur site, la mécanique de chantier, dans le reconditionnement, et dans les travaux dits de mécano-soudés. Elle emploie plus de 250 employés et près de 3000 projets majeurs réalisés au cours des 5 dernières années.

En plus de ses activités situées sur la rue Témiscouata, Soucy Industriel est présent à Fermont depuis plus de 10 ans.