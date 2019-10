René Gingras élu personnalité du mois de septembre

Voir la galerie de photos

Dans le cadre de la rentrée scolaire, la chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a choisi de souligner les 50 ans d’existence du Cégep de Rivière-du-Loup, une institution scolaire ayant une grande notoriété dans la région ainsi qu’une importance primordiale pour les entreprises d’ici. La MRC a choisi d’octroyer le titre de personnalité du mois de septembre à René Gingras, directeur général du Cégep.

Le fait d’avoir un Cégep à même la ville permet de former la relève dans des programmes d’études qui leur donnera l’opportunité de trouver des emplois à même la région : « Comme le Cégep a un service aux entreprises, on peut aussi répondre aux besoins de nos entreprises, que ce soit pour des formations ou un besoin de toute autre nature », constate M. Gingras. D’ailleurs, bon nombre d'institutions communiquent directement avec les enseignants du Cégep pour connaitre le nombre de finissants dans certains domaines. Cette particularité s’avère attrayante pour les nouveaux arrivants ou les étudiants de l’extérieur, intéressés par les opportunités de carrière possibles au Bas-Saint-Laurent ainsi que par certains programmes d’études plus difficiles à trouver ailleurs. « Dans d’autres cas, des gens laissent une situation où il y a un taux de chômage très élevé dans leur pays pour suivre des programmes ici et se placer en entreprise ou au moins avoir des stages pour voir s’ils sont au bon endroit », appuie le directeur général.

50 ANS D'EXPÉRIENCE

Dans le but de souligner sa pérennité, l’établissement s’est doté d’une toute nouvelle façade et le hall d’entrée a été complètement revampé. De nombreuses activités ont également été organisées depuis le début de l’année afin de soutenir la relation de proximité entre la population et son Cégep. « On voulait absolument que les gens participent à ce 50e, qui n’aurait pas pu se fêter sans la mobilisation qui a mené à la création du Cégep. Il est né autrement que les autres. Ce n’était pas un collège classique, il a été créé de toute pièce. Ça a emmené une relation plus particulière entre la population et son Cégep », constate René Gingras.

L’établissement scolaire est empreint d’un personnel et de retraités engagés. Le dévouement de ces gens ainsi que leur contribution au bon fonctionnement des services offerts méritent d’être soulignés et accentuent le sentiment de fierté de M. Gingras, heureux d’occuper les fonctions de directeur général du Cégep depuis plusieurs années.