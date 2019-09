Vincent Breton, nommé Champion bio 2019

Après des années de chantiers pour transformer toutes ses fermes aux normes biologiques, Certified Humane® et GAP 5-steps, de campagnes de sensibilisation auprès des consommateurs soulignant l’importance de pouvoir se fier à des certificateurs indépendants pour soutenir ses allégations de bienêtre animal et de normes biologiques, Vincent Breton, président des Viandes du Breton a reçu la distinction «Champion bio 2019» par l’Association canadienne pour le commerce des produits biologiques (COTA).

«En 2003, quand nous avons choisi de nous lancer dans le bio, nous étions vus comme des hurluberlus! Aujourd’hui nous sommes récompensés d’avoir persévéré. L’agriculture biologique est encore marginale et on doit souvent tracer la voie, prendre des risques», affirme Vincent Breton. «Cette reconnaissance, je la partage avec tous les équipiers qui mettent quotidiennement l’épaule à la roue pour maintenir duBreton au rang de chef de file en production de porc biologique et naturel en Amérique du Nord».

«En 2018, duBreton a réalisé un exploit sans précédent dans le secteur biologique en complétant la transformation de toutes ses fermes pour se conformer aux normes biologiques, ce qui représente plus de 90 bâtiments transformés en 3 ans», souligne Tia Loftsgard, directrice générale de l’Association canadienne du commerce biologique (COTA). La cérémonie s’est tenue à Toronto, dans le cadre des activités de la dixième édition de la semaine bio au Canada (9 au 15 septembre). Cette semaine met en évidence les aliments, les produits et les producteurs biologiques du Canada par des évènements organisés par des individus, des entreprises et des groupes communautaires pour souligner les avantages de l’agriculture biologique et ses effets positifs pour notre environnement.