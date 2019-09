Jour de rentrée pour le Centre des dirigeants d’entreprise de la région de Rivière-du-Loup

C’était la rentrée pour les membres du Centre des dirigeants d’entreprise de la région de Rivière-du-Loup le 5 septembre à la P’tite Grenouille. Le CDE a tenu son assemblée générale annuelle tout juste avant la Grande rentrée entrepreneuriale qui s’est déroulée avec l’équipe du Loft.

Au cours de la dernière année, les diners mensuels ont permis aux entrepreneurs de découvrir des gens d’affaires qui se font plus discrets et sont moins à l’avant-plan. On note également la conférence du dragon Serge Beauchemin comme évènement-phare, en plus du souper gastronomique et du souper de fin d’année.

Lors de l’assemblée générale annuelle, quatre membres du conseil d’administration ont pris la décision de ne pas renouveler leur mandat. Il s’agit de Christiane Plamondon, Catherine-Anne Renaud, Cathy St-Cyr et Sébastien Lévesque. Ils ont été remplacés par les nouveaux venus Chloé D’Amours, Valérie Martin, David Falardeau et Marie-Josée Dorval.

En novembre prochain le CDE réserve encore une fois une autre belle conférence pour ses membres. Cette fois, l’invité d’honneur est Dominique Brown, président de Chocolats Favoris et dragon.

Cette activité se déroulera en plus des traditionnels diners-conférences mensuels du CDE. Le premier se déroulera le 24 octobre prochain à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

Le CDE de la région de Rivière-du-Loup regroupe depuis 1991 des gens d’affaires, propriétaires ou non d’entreprises, en provenance de tous les secteurs économiques. Ce réseau dynamise le milieu des affaires louperivois, favorise le réseautage, fait la promotion de l’entrepreneuriat et encourage le partage des expériences vécues par les autres dirigeants d’entreprises de la région.