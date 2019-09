Le motel industriel Le 160 de Rivière-Bleue a son premier locataire

L’entreprise de mécanique générale, propriété de Stéphane Lemieux, a pignon sur rue dans le tout nouveau motel industriel Le 160 de la Municipalité de Rivière-Bleue. L’ouverture officielle de Lemieux Mécanique a été soulignée lors d’un 5 à 7 le 3 septembre dernier.

M. Lemieux a profité de l’occasion pour faire visiter ses installations et pour dévoiler sa bannière «Bumper to Bumper». L’entreprise fonctionnera par prise de rendez-vous et déjà l’agenda se remplit très bien.

Claude H. Pelletier, maire de Rivière-Bleue, a profité de l’occasion pour souligner la place importante qu’occupent les commerces de service dans l’attractivité des petites municipalités. «Le conseil municipal est donc très heureux d’avoir pu maintenir une entreprise de mécanique générale et la station-service en faisant l’acquisition du motel industriel Le 160. Il s’agit là de deux services de proximité essentiels pour la population de Rivière-Bleue et des environs».

Depuis près d’un an, la Municipalité de Rivière-Bleue, en collaboration avec la CODET, a pris l’habitude de souligner l’ouverture, le déménagement ou le transfert d’entreprises sur son territoire par la tenue d’un 5 à 7. Celui-ci est le quatrième évènement du genre en un peu moins de douze mois.