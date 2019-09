Ajout d’une centaine d’appartements à la Résidence des Bâtisseurs

Les travaux de préparation du terrain ont débuté lundi dernier, en prévision d’un important agrandissement de la Résidence des Bâtisseurs, située sur la rue Fraser à Rivière-du-Loup qui se concrétisera cet automne. Une centaine de nouveaux appartements seront ainsi ajoutés au bâtiment qui en compte déjà 211.

Le dernier agrandissement de la Résidence des Bâtisseur date de 2017, et 86 appartements avaient été aménagés, en plus de diverses salles de services, telles qu’un cinéma et une piscine, notamment.

La centaine de nouveaux appartements seront de diverses tailles (4 et demi, 3 et demi et 2 et demi), pour «tous les gouts et tous les budgets», selon le directeur général Benoit Belzile. Ils seront destinés à une clientèle autonome.

«Nous sommes pratiquement complets, il ne reste que quelques studios de libres. Nous avons pris la décision de faire cet agrandissement devant la demande grandissante», explique M. Belzile. La hausse du nombre de résidents anticipée demandera naturellement l’embauche de personnel supplémentaire à la résidence, mais il est encore trop tôt pour savoir le nombre d’emplois ainsi créés.