Pat BBQ se tourne vers le financement participatif pour développer ses exportations

L'entreprise Pat BBQ basée à L'Isle-Verte fait appel au financement participatif de proximité de La Ruche afin de se doter d'un quai de déchargement conforme aux normes fédérales, un équipement qui lui permettra de développer ses exportations.

Depuis le 23 aout et pour une durée de 60 jours, Patrick Couturier est présent avec son projet sur le site www.laruchequebec.com. «Nous visons 50 000 $ en financement participatif afin de nous aider à se doter de ce quai de déchargement, un élément essentiel de l'agrandissement de notre usine de L'Isle-Verte. En nous conformant aux exigences du gouvernement fédéral, nous aurons les coudées franches pour acheminer nos sauces et épices en Europe, aux États-Unis et dans les autres provinces canadiennes, là où la demande est déjà pressante.»

En contrepartie, les donateurs de La Ruche pourront recevoir différents cadeaux, produits ou forfaits offerts par Pat BBQ. «L'entreprise connait une croissance phénoménale et le financement participatif est une belle occasion pour la population d'y participer activement», rappelle Patrick Couturier.

Pat BBQ est une entreprise agroalimentaire spécialisée dans le développement de sauces, d'épices, viandes fumées et côtes levées. Ses produits sont disponibles dans près de 300 points de vente, principalement au Québec. Présentement, l'entreprise emploie une vingtaine de personnes, la moitié affectées à la production et l'autre aux évènements spéciaux (foires, festivals et autres).