Premier Tech forme une coopération stratégique avec Bühler

Premier Tech a annoncé la signature d’une coopération stratégique dans le domaine des systèmes d’emballage industriel flexible avec le groupe suisse Bühler. En effet, les deux entreprises travailleront conjointement pour créer un centre de conception et de fabrication en Chine d’ici 2020.

En tant que leaders technologiques – Premier Tech dans le secteur de l’emballage et Bühler dans le traitement du grain et des produits alimentaires – les deux entreprises forment aujourd’hui cette coopération stratégique afin de développer des technologies d’emballage à coût compétitif et adaptées aux exigences du marché actuel. Premier Tech y contribuera de par son expertise de haut niveau en solutions d’emballage et son leadership technologique dans le domaine, tandis que Bulher y apportera ses connaissances en matière de fabrication de haute qualité et de gestion de la chaine d’approvisionnement en Chine, ainsi que son savoir-faire numérique.

«La synergie et la complémentarité des deux entreprises sont idéales!», André Noreau, Président de Premier Tech Systèmes Automatisés

Misant sur ces compétences, la coopération stratégique mènera au développement de solutions d’ensachage et de palettisation automatisées, précises et sécuritaires. En parallèle, les deux entreprises continueront à vendre leurs produits respectifs par le biais de canaux existants.

«Cette coopération stratégique vient consolider notre présence sur les marchés chinois grâce à la création de solutions d’emballage modernes et économiques issues de ce partenariat, ou associées au portfolio technologique de renommée mondiale de CHRONOS dans le secteur des technologies de pesage, d’ensachage et de palettisation», explique André Noreau.