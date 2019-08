Des redevances éoliennes de 7 M$ remises aux partenaires de la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent

Au terme du premier semestre d’opération de l’année 2019, les parcs éoliens Nicolas-Riou et Roncevaux ont généré des retombées importantes pour la région, alors qu’une somme de 7 millions de dollars a été remise aux partenaires de la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent.

C’est ce qu’a annoncé le président de la Régie, Michel Lagacé, à la suite d’une rencontre tenue le 22 aout à Rimouski entre les partenaires. Les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, la Première Nation Malécite de Viger et le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRD) reçoivent chacun la somme de 700 000 $ pour réaliser des initiatives et des projets contribuant à l’avancement de la région et à la qualité de vie des Bas-Laurentiens.

Mentionnons que les parcs éoliens Nicolas-Riou et Roncevaux totalisent près de 300 MW de puissance. Ils sont détenus à 50 % par un partenaire privé, 33 % par la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent et 17 % par la Régie intermunicipale de l’énergie de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Nous reconnaissons au centre sur la photo la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx (présente lors de la remise des chèques), et le président de la Régie, Michel Lagacé, entourés des élus et directions des MRC, de la Première Nation Malécite de Viger et du CRD.