J.S. Levesque Ltée s’offre une nouvelle identité visuelle

L’exercice 2019-2020 s’annonce un grand cru pour J.S. Levesque Ltée. L’entreprise familiale de quatrième génération s’offre une nouvelle identité visuelle pour marquer l’expansion de ses marchés de la frontière ouest de l’Ontario jusqu’aux Maritimes.

Pour la direction de J.S. Levesque Ltée, cette expansion, jumelée à la diversité de ses marchés, à l’accroissement de son offre de produits et de services ainsi qu’à l’intégration de ses unités d’affaires, justifiait l’uniformisation de la signature visuelle corporative tout en respectant la spécificité de chaque entité.

L’entreprise compte près d’une centaine d’employés à son siège social louperivois et dans ses unités de vente, de fabrication, de réparation et de distribution établies à Rivière-du-Loup, Boisbriand, Québec, Moncton au Nouveau-Brunswick et Mississauga en Ontario. Il s’agit de Centre de moteur J.S. Levesque, JSL Énergie, Diesel-Bec et New Way Diesel.

Dorénavant, l’acronyme JSL, désignant la maison-mère établie à Rivière-du-Loup, devient le repère commun à chaque division d’affaires.

Fondée en mai 1920, l’entreprise soulignera son centenaire d’existence durant la prochaine année. À cet effet, une programmation d’évènements commémoratifs est en cours d’élaboration. J.S. Levesque Ltée a, depuis sa création, quadruplé le nombre de ses employés et décuplé son chiffre d’affaires.