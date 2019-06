Le Beaulieu commun ouvre ses portes à Trois-Pistoles

C’est ce jeudi 27 juin qu’ont été inaugurés officiellement les locaux du Beaulieu commun de Trois-Pistoles, un nouvel espace collaboratif et créatif aménagé pour permettre aux artistes, travailleurs indépendants et petites entreprises de se rencontrer, d’échanger et de collaborer.

Inspiré des espaces de travail partagés (coworking) que l’on retrouve aujourd’hui un peu partout au Québec, dont à Rimouski avec La Station, le Beaulieu commun est ainsi installé dans les anciens locaux du magasin Meubles J. Beaulieu au 50, rue Notre-Dame Ouest.

«Ce projet, c’est d’abord la volonté d’une famille d’assurer la pérennité d’un bâtiment, que sa vitrine et son accès au centre-ville soient conservés», partage Judith Beaulieu, instigatrice du projet avec son conjoint Alexandre Lebel.

«Mais c’est aussi le désir de répondre à un besoin du milieu. Il y avait à Trois-Pistoles un manque criant de locaux permettant aux artistes et entrepreneurs de travailler ensemble et d’avoir une belle visibilité.»

Une salle multifonction pouvant accueillir une soixantaine de personnes, quinze postes de travail à aire ouverte, neuf espaces de bureau fermés, deux salles de conférences, un atelier créatif et une cuisine communautaire sont notamment à la disposition de la clientèle. Le Wi-Fi est aussi disponible partout.

Plusieurs dizaines de personnes, dont le maire Jean-Pierre Rioux, ont participé à l’activité d’inauguration organisée jeudi. Celle-ci s’est aussi déroulée en présence de représentants du Centre d'Aide aux Proches Aidants des Basques et d’Univers Emploi, nouvellement locataires d’espaces de bureau situés au sein du Beaulieu commun.

Davantage de détails dans la prochaine édition de votre Info Dimanche.