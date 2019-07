La collaboration du gouvernement du Québec attendue sur plusieurs enjeux de développement

Au terme de leur 2e rencontre de travail, les membres de Table régionale des Élus municipaux du Bas-Saint-Laurent ont traité de dossiers de développement important et pour lesquels ils se disent confiants quant à la collaboration du gouvernement du Québec.

Alors que les centres de tri des matières résiduelles sont confrontés à des risques imminents de fermeture, la TREMBSL demande au gouvernement du Québec d’agir rapidement afin d’assurer la modernisation de ces derniers et d’éliminer l’utilisation de certaines matières plastique, telles que les sacs. Rappelons que la chute du prix de la fibre de papier et du carton, combinée à une problématique importante de gestion des matières résiduelles, menace la survie même de ces centres de récupération et comporte un défi au niveau de l’enfouissement.

«Il importe plus que jamais de recycler et de poursuivre nos efforts collectifs en ce sens. Nous tenons à envoyer un message clair à la population que malgré la situation, nous sommes confiants de pouvoir mettre en place des solutions durables avec la contribution du Conseil régional de l’environnement», précise le président de la TREMBSL et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé.

Autre enjeu majeur, la hausse importante du prix de l’asphalte associée à une diminution de la qualité, préoccupe au plus haut point les élus qui interpellent le gouvernement afin qu’il adresse cette problématique qui le touche au même titre que la région. «On assiste à un monopole qui n’a aucune raison d’être et qui compromet des projets de développement municipal. Ce sont les contribuables qui en paient la note», ajoute M. Lagacé.

Les élus saluent par ailleurs l’engagement du gouvernement du Québec de transférer des postes de fonctionnaires de l’état et du secteur paramunicipal dans les régions du Québec. Ils souhaitent ainsi que son plan de déconcentration soit déployé le plus rapidement possible et que ce dernier soit non seulement provincial, mais également à l’intérieur même d’une région. «Les technologies de l’information ne sont plus un obstacle aux distances routières et il importe d’offrir des services sur l’ensemble du territoire. Il faut aussi voir ce processus de déconcentration comme un virage vers la modernité. Cet engagement du gouvernement est hautement important pour la région, les gouvernances locales et l’accès pour les citoyens à des services de proximité», précise pour sa part le vice-président de la TREMBSL et maire d’Amqui, Pierre d’Amours.

Par ailleurs, l’enjeu touchant l’accès à des services de santé spécialisés dans les 8 territoires de MRC demeure plus que jamais important et touche plusieurs régions du Québec avec lesquelles la TREMBSL souhaite collaborer pour porter ce dossier. Les élus estiment également qu’il est nécessaire d’effectuer une plus grande sensibilisation au sein des facultés quant à la pratique de la médecine spécialisée dans les régions du Québec. Ajoutons également qu’au regard du développement et de l’attractivité de la région, le prolongement de l’autoroute 20 demeure un enjeu majeur et que ce projet nécessaire fera l’objet des travaux de l’automne de la TREMBSL.

Mentionnons que pour l’ensemble de ces dossiers, la Table régionale des Élus municipaux est en lien avec les paliers gouvernementaux concernés et se dit très confiante quant à la collaboration et à l’écoute du gouvernement. «On reconnait notamment les efforts du gouvernement dans l’amélioration de certaines situations, notamment dans les délais de traitement des dossiers au ministère de l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques. La communication est bien établie», ajoute M. D’Amours.