Premier Tech : des chiffres impressionnants

Pour la multinationale Premier Tech, qui a son siège social à Rivière-du-Loup, le dernier exercice fût une belle année en termes de performance financière, mais aussi de projets et d’acquisitions. C’est le constat que l’on peut faire à la lecture du rapport de ses activités publié récemment.

L’entreprise louperivoise montre des résultats impressionnants. «Premier Tech a réalisé un chiffre d’affaires de 882,7 M$ pour l’exercice financier clôturé le 2 mars 2019, soit une augmentation de 89,1 M$ (11,2 %) par rapport à l’exercice précédent. Encore une fois, la croissance organique a représenté la majeure partie de cette progression, avec un taux de 8,2 % équivalant à près de 65,2 M$. Les 23,9 M$ additionnels provenant des acquisitions», peut-on lire dans le rapport.

La performance de Premier Tech s’avère également excellente pour les cinq derniers exercices avec 357,6 M$ de croissance totale générée par l’entreprise depuis 2014, ce qui lui permet d’afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11 % sur cette période. «La croissance organique s’élève à 227 M$, soit plus de 45 M$ par année en moyenne, et la croissance par acquisition à 131 M$ pour une moyenne d’environ 26 M$ par année», explique-t-on.

Les projections des gestionnaires de l’entreprise sont également très intéressantes pour l’exercice 2020 : un chiffre d’affaires de 920 millions de dollars et une croissance de 37,3 millions de dollars. «Nous débutons l’exercice 2020 avec confiance et énergie. D’abord, nous anticipons positivement la portée et l’impact de nos dernières acquisitions sur notre performance globale combinés aux retombées du repositionnement de la marque PT et son interaction avec nos marques fortes de produits», souligne-t-on.

Premier Tech emploie 4500 équipiers dans le monde. En sol louperivois, elle compte environ 1200 employés à son campus et une centaine de travailleurs de plus en dehors du site du siège social mais dans la grande région de Rivière-du-Loup.