Une année de transition et de réflexion pour la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup

C’est le mardi 18 juin que se tenait, à l’Hôtel Levesque, l’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL). Une année marquée par le changement avec l’arrivée d’une nouvelle présidente et, quelques mois plus tard, une nouvelle directrice générale.

«Dès septembre, le mot d’ordre fut celui-ci : permettons-nous du temps, mais pas trop quand même, de nous adapter à nos nouveaux rôles et offrons-nous le luxe de réfléchir pour avoir une vision claire de l’avenir», affirme Frédérique Guignard, présidente sortante. « Les chiffres de nos états financiers ainsi que le nombre d’activités de cette dernière année reflètent d’ailleurs cette ligne de conduite » ajoute Marie-Hélène Collin, directrice générale.

Pendant cette année transitoire, la Chambre de commerce fut très présente dans l’écosystème louperivien, voire bas-laurentien, par une implication soutenue sur plus d’une vingtaine de conseils d’administration, de comités ou de tables de concertation. « En tant que Chambre de commerce, nous nous faisons un devoir de travailler avec toutes ces parties prenantes afin de favoriser les échanges pour que chacun contribue au rayonnement de l’autre », renchérit madame Guignard.

2018-2019

Parmi les grands chantiers de la dernière année, notons, entre autres, la réécriture des règlements généraux. Un projet de longue haleine dont le principal changement fut de réduire à 11 le nombre d’administrateur et de réserver un siège à un administrateur de la Jeune chambre de Rivière-du-Loup.

De plus, difficile de passer sous silence la nouvelle formule du gala des Prestiges. Entamée depuis le printemps dernier, cette réflexion entourant le gala et l’implication d’un comité de créatifs ont donné un nouveau souffle à l’événement et ont été très appréciées par un grand nombre de convives ayant participé à cette dernière édition.

Parmi les nouvelles activités, la série des Grands déjeuners Mc Café a mis en valeur les entrepreneurs locaux. Quant à lui, le diner tournant « Une élue vous reçoit » a permis aux membres de la Chambre de commerce d’échanger avec la mairesse et les 6 conseillers.

Finalement, deux projets ont été reconduits en 2018-2019, soit le support de la permanence de la CCMRCRDL à la Jeune chambre de Rivière-du-Loup et le projet Accueillez un stagiaire avec la Fédération des Chambres de commerce du Québec.

2019-2020

En fin d’assemblée, le nouveau président, Pierre Dubillard, s’est adressé aux membres : « Je suis très enthousiaste de prendre la présidence pour l’année 2019-2020. Je peux compter sur une équipe d’administrateurs chevronnés et une permanence très impliquée. L’année 2019-2020 sera une année phare où les enjeux de main-d’œuvre seront notre priorité afin de soutenir la croissance de nos membres. »

Il a également profité de l’occasion pour remercier la permanence et présenter le bureau de direction pour 2019-2020 composé de Frédéric Deschamps, 1er vice-président exécutif, Karine Anctil, 2e vice-présidente, et Guillaume Bélanger, secrétaire-trésorier. Les autres administrateurs sont Sophie Boutin, Valérie Lavoie, Nancy Dumont, Guy April, Michel Sirois et Christian Noël.