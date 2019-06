Une première acquisition au Mexique pour Premier Tech

Premier Tech a annoncé le lundi 17 juin l’acquisition d’IDTec Automatización, qui sera intégrée à son groupe Systèmes Automatisés. Cette première acquisition en sol mexicain permettra à Premier Tech d’offrir un meilleur soutien local pour ses Solutions Client au Mexique et dans toute l’Amérique latine.

Ensemble, IDTec et Premier Tech réaffirment ainsi leur ambition commune d’améliorer le soutien technique, la disponibilité des pièces et les programmes d’entretien préventif pour la gamme de produits de Premier Tech.

Intégrateur de systèmes robotiques de premier plan établi au Mexique depuis l’an 2000, IDTec Automatización se spécialise dans les applications de fin de ligne et les solutions de manutention. Grâce à l’acquisition de cette entreprise en pleine croissance, Premier Tech réaffirme sa volonté d’offrir un service après-vente de classe mondiale et poursuit son objectif de déployer ses Solutions Client dans le monde entier.

IDTec, une entreprise Premier Tech, devient ainsi la référence dans les systèmes automatisés haute performance pour les marchés mexicain et latinoaméricain. Les clients des secteurs de l’alimentation et des produits de consommation auront désormais accès à une variété de systèmes robotiques, notamment les bras-transferts, le levage par aspiration et les équipements de manutention des sacs, sachets et bouteilles et de palettisation.

«Après avoir percé le marché brésilien en 2015, il était crucial pour nous de nous tailler une place dans la deuxième économie d’Amérique latine. C’est aussi l’expérience et le savoir-faire de près de 60 spécialistes de l’automatisation et d’une dizaine de techniciens et d’ingénieurs chevronnés que nous intégrons à l’équipe de Premier Tech. Nous serons désormais mieux positionnés pour servir notre vaste clientèle et offrir l’expérience client exceptionnelle que nous promettons», explique André Noreau, président de Premier Tech – Systèmes Automatisés.