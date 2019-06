Une nouvelle vidéo promotionnelle pour imaginer «La VRAIE Vie»

Le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup (CLD), la MRC de Rivière-du-Loup et Bongo Films ont uni leurs forces pour réaliser une nouvelle vidéo promotionnelle du milieu de vie de la MRC de Rivière-du-Loup. Celle-ci vient en appui aux diverses actions de promotion sous l’image de marque La VRAIE Vie.

Cette nouvelle vidéo est offerte en deux formats, courte durée et longue durée. Elle présente avec authenticité les atouts et toutes les richesses du territoire louperivien. Plaçant l’humain au cœur du scénario, elle invite les résidents potentiels à plonger dans «La MRC de Rivière-du-Loup, La VRAIE Vie » par un contenu faisant valoir l’équilibre des vies professionnelles et personnelles. Par ailleurs, des capsules de tranches de vie sont également disponibles mettant en vedette des gens d’ici qui nous partagent leur motivation qui les ont conduits à choisir le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup.

La production de ce nouvel outil de promotion s’inscrit dans une stratégie en réponse aux enjeux de rareté de main-d’œuvre et de démographie du territoire de la MRC de Rivière-du-Loup. Les organismes et entreprises du territoire sont invités à l’utiliser dans le cadre de leur propre stratégie de recrutement de main-d’œuvre et de promotion du milieu de vie du territoire.

Pour visionner et partager les vidéos : http://riviereduloup.ca/videos/