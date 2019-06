Le comité de pilotage du budget participatif recrute

Le processus de budget participatif s’amorce officiellement, alors que le comité de pilotage est à la recherche de quatre citoyens pour compléter ses rangs, être au cœur de la démarche et prendre part au développement de cette initiative de démocratie directe.

Tel qu’annoncé lors de l’adoption du plus récent budget, la Ville de Rivière-du-Loup fait ainsi un pas de plus sur la voie de la participation citoyenne, en affectant une partie de son budget d’immobilisations à une démarche de budget participatif. Avant toute chose, le comité de pilotage doit définir le processus de sélection des projets à évaluer, mettre en place son application vers un appel de projets et proposer aux citoyens un modèle décisionnel. Les citoyens étant parties prenantes d’un budget participatif, il va de soi qu’ils soient investis dès la toute première étape.

Tout Louperivois intéressé peut déposer sa candidature en ligne d’ici le 28 juin au plus tard, au VilleRDL.ca, en suivant le fil Ville / Budget. Une copie papier est également disponible aux bureaux administratifs de la Maison de la culture. Il est souhaité avoir des membres aux profils divers qui seront également représentatifs des différents groupes d’âges, afin d’assurer une représentativité de la population. Les membres retenus ne devront ensuite pas être impliqués dans des projets susceptibles de causer des conflits d’intérêts dans les processus de sélection des dossiers soumis au budget participatif.

Lorsque le comité aura établi le protocole de gestion des appels de projets aux citoyens, un lancement officiel aura lieu pour informer la population des détails et échéanciers de la démarche.