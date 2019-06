Bas-Saint-Laurent : plus d’emplois et un taux de chômage stable

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a publié son Bulletin sur le marché du travail au Québec – mai 2019 avec également les données pour le Bas-Saint-Laurent. Dans notre région, on constate une augmentation de 2,1 % du nombre d’emplois en 12 mois et un taux de chômage plutôt stable à 6,3 %.

En mai 2019, le ministère a établi qu’il y avait 92 300 emplois au Bas-Saint-Laurent pour une population active de 98 500 personnes. On comptait 74 800 emplois à temps plein en hausse de 3,2 % en un an. À l’inverse, les emplois à temps partiel ont chuté de 2,8 % au cours de la même période.

Sur 12 mois, le taux de chômage a été plutôt stable avec une légère progression de 0,2 % pour s’établir à 6,3 % en mai 2019. Notons également 2,4 % de plus de personnes dans la population active.

Pour l’ensemble du Québec par rapport à mai 2018, l’emploi a augmenté de 1,4 %. Comme pour le Bas-Saint-Laurent, mais de moindre importance, la hausse a touché l’emploi à temps plein (+1,8 %) alors que celui à temps partiel a baissé (-0,2 %). Le taux de chômage au Québec s’établit à 5,0 %. Par rapport à mai 2018, la population active a également augmenté au Québec (+1,0 %).