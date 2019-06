Marché conclu pour Pat BBQ avec les Dragons

Patrick Couturier, l’homme d’affaires derrière l’entreprise Pat BBQ, peut dire mission accomplie après son passage à l’émission Dans l’œil du dragon, diffusée mercredi soir sur les ondes d’ICI Radio-Canada télé. L’entrepreneur de L’Isle-Verte a conclu une entente avec deux dragons.

Isabèle Chevalier (Bio-K+ International) et Dominique Brown (Chocolats Favoris) ont ainsi été séduits par le potentiel de Pat BBQ. Il sont devenus coactionnaires de l'entreprise à la hauteur de 20 %, contre un investissement de 50 000 $ chacun.

Le passionné de BBQ croit que l’expérience, les idées et les conseils de ses nouveaux partenaires lui seront bénéfiques à court, moyen et long terme. Les prochains mois seront d’ailleurs occupés par des appels-conférences et des rencontres.

Notons que Pat BBQ se prépare à démarrer la production de ses sauces et épices dans sa nouvelle usine de L’Isle-Verte. Celle-ci devrait officiellement entrer en opération cet été.