Un colloque réussi pour Femmessor de la région du Bas-Saint-Laurent

C’est aujourd’hui que se déroulait le Colloque Femmessor 2019 de la région du Bas-Saint-Laurent à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup. Sous le thème « Rêve, Ose, Agis », cet événement d’envergure a réuni près de 170 entrepreneur(e)s et gens de la communauté des affaires.

Le coup d’envoi fut donné par les deux co-présidentes d’honneur de l’événement, Marie-Pier Gendron (présidente du Réseau des femmes professionnelles de Rivière-du-Loup et propriétaire de Le Sentier Fleuri) et Céline Guillemart (présidente de l’Association des femmes d'affaires, professionnelles et de carrière de la grande région de Rimouski et propriétaire de Cé Slim).

Au fil de la journée, les participants ont pu notamment pu entendre Micheline Morneau de Groupe Morneau lors d’une entrevue menée par la PDG de Femmessor, Sévrine Labelle. Ils ont aussi pu profiter de l’atelier « Apprivoiser votre stress pour mieux vendre et influencer » animé par Denis Bouchard et Geneviève Desautels. Les participants ont ainsi pu bénéficier de conseils et trucs pratiques afin de mieux réagir aux différentes situations ou événements stressants de leur vie d’entrepreneur.

Les participants ont aussi eu droit à panel animé par madame Vicky Marchand de Femmessor, mesdames Amélie Poirier Gauthier (Le P'tit Futé), Nadine Lavoie (Côté, Ouellet, Thivierge, notaires et conseillers juridiques) et Vanessa Element (Element RH) et pour la toute première fois à l’occasion de cette nouvelle tournée des Colloques Femmessor, les participants ont eu le plaisir d’entendre la conférence « Découvrez le goût des affaires » de Jessica Harnois.

«Les Colloques Femmessor représentent des occasions uniques d’inspiration et de mise en relation entre les entrepreneur(e)s et la communauté d’affaires. Je suis heureuse et très fière que les gens de notre région aient répondu en grand nombre à notre invitation! Je suis convaincue que chacun des participants termine la journée avec une dose incomparable de motivation!», mentionne Caroline Roy, directrice régionale de la région du Bas-Saint-Laurent.

«Femmessor souhaite non seulement contribuer à augmenter le nombre d’entreprises à propriété féminine au Québec, mais également favoriser leur croissance et valoriser leur apport positif à la société. Nous sommes très fières d’avoir amorcé notre nouvelle tournée ici, au Bas-Saint-Laurent», a mentionné Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor.